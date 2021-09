Un grazie particolare a Emilia per le amorevoli cure prestate.

Il funerale avrà luogo lunedì 13 settembre alle ore 15 nella Parrocchiale di Sesto Cremonese; indi per Cimitero di Mezzane di Calvisano.

Addolorati per la scomparsa della cara signora

Giselda, Maurizio e Ettore partecipano al dolore di Alberto e familiari per la scomparsa della cara mamma, signora

"La morte non è niente. Sono solamente passato dall'altra parte: è come fossi nascosto nella stanza accanto. ...Rassicurati, va tutto bene. Ritroverai il mio cuore, ne ritroverai la tenerezza purificata. Asciuga le tue lacrime e non piangere, se mi ami: il tuo sorriso è la mia pace."

(S. Agostino)

Doretta, Tiberio e Rebecca; Maristella, Paolo e Lorenzo, piangono con Paola la morte della sua cara mamma

Giovanna

Cremona,

13 settembre 2021.