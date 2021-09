"L'averlo conosciuto ci ha permesso di amarlo e il suo ricordo ci farà luce…" Improvvisamente è mancato all'affetto dei suoi cari

Ottorino Camozzi

di anni 64

Ne danno il triste annuncio: la moglie Giusy, i figli Valerio con Roberta e Zaira, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti.

Il funerale si svolgerà in Cingia de' Botti, martedì 14 settembre alle ore 16, partendo dall'abitazione di via Giuseppina, 204 per la Chiesa Parrocchiale, indi per il Cimitero locale.

I cortei si formeranno in automobile.

Il S. Rosario sarà recitato in abitazione, lunedì alle ore 20,30.

Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che ne onoreranno la memoria.

Cingia de' Botti,

13 settembre 2021.