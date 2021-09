Ci ha improvvisamente lasciato il

dott.

Mario Maestroni

Ne danno il doloroso annuncio la moglie Luisella, i figli Stefania con Samuel, Vittorio con Cristina, Alberto con Anastasia, gli adorati nipoti Emanuele, Giulia, Francesca, Eleonora, Chiara, Michele e Federico, i fratelli, le sorelle, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti.

Il funerale avrà luogo sabato 18 settembre alle ore 10 nella Chiesa del Santuario del Roggione (Pizzighettone).

Il nostro caro Mario raggiungerà la sua casa di Valli (Cascina Le Valli, Pizzighettone) dove sarà possibile salutarlo da venerdì dalle ore 10.

Si ringraziano anticipatamente quanti ne vorranno onorare la memoria.

Le Valli,

16 settembre 2021.

Caro

Mario

nel lungo periodo in cui abbiamo lavorato insieme non ti ho mai visto usare un'agenda per ricordare un appuntamento e non ne hai mai dimenticato uno.

Anch'io non avrò bisogno di una scadenza per ricordarmi di te.

Mino.

Palosco,

16 settembre 2021.