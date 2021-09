"L'unica cosa importante quando ce ne andremo, saranno le tracce d'amore che avremo lasciato." (A. Schweitzer) È mancato all'affetto dei suoi cari

Pietro De Padova

di anni 87

Ne danno il triste annuncio: la moglie Luisa, il figlio Marco con Chiara, il fratello Giuseppe ed i parenti tutti.

Il funerale si svolgerà in Torricella del Pizzo, venerdì 17 settembre alle ore 16, partendo in automobile dall'abitazione di via 2 Agosto n. 5 per la Chiesa Parrocchiale, indi per il Cimitero locale.

Il S. Rosario sarà recitato in abitazione, giovedì alle ore 19.

Un particolare ringraziamento al Personale delle Cure Palliative del Reparto Hospice dell'Ospedale Maggiore di Cremona per l'assistenza e l'affetto dimostrato.

Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che ne onoreranno la memoria.

Torricella del Pizzo,

16 settembre 2021.