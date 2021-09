Angelo Zanisi

Ne danno il triste annuncio il figlio Alessandro con Chiara, i cari nipotini Riccardo e Filippo, le sorelle Silvana e Giuseppina, nipoti, cugini e parenti tutti.

Il funerale avrà luogo in Soresina venerdì 17 settembre alle ore 10,30 partendo con corteo in auto dalla Chiesa del Tempietto per la Parrocchiale di S. Siro, indi si proseguirà per il locale Cimitero con corteo in auto.

Non fiori ma offerte all'Associazione Abbracciaperte di Soresina.

Soresina,

16 settembre 2021.