È mancata all'affetto dei suoi cari

Professoressa

Luisa Zorzini

ved. Rizzi

di anni 76

Ne danno il triste annuncio i figli Davide con Nicoletta, Alberto, Alessandro e Achille, Filippo con Martina, Leonardo e Giacomo, Massimiliano con Sara e Tommaso, la sorella Anna con Sole e i parenti tutti.

La camera ardente sarà allestita da martedì 28 settembre dalle ore 8 presso la Fondazione Cremona Solidale di via Brescia, indi il funerale avrà luogo mercoledì 29 settembre partendo alle ore 10,45 dalla Fondazione per la Chiesa Parrocchiale di S. Agata, indi si proseguirà per il Polo Crematorio.

Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che prenderanno parte al nostro lutto.

Cremona,

28 settembre 2021.