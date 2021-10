È mancato all'affetto dei suoi cari

Vittorio Maccalli

di anni 83

Ne danno il triste annuncio il figlio Gianpietro, il nipote Filippo e parenti tutti.

Il funerale avrà luogo nella Chiesa Parrocchiale di San Benedetto in Crema venerdì 8 ottobre alle ore 10,30 partendo dalla Casa Funeraria San Paolo La Cremasca di via Capergnanica N.3 B in Crema.

Dopo la cerimonia la cara salma proseguirà per la sepoltura nel Cimitero Maggiore.

Si ringraziano quanti parteciperanno alla cerimonia funebre.

Crema, 7 ottobre 2021.