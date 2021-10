È mancata all'affetto dei suoi cari

Gentilia Gennari

ved. Bruneri

di anni 88

Ne danno il triste annuncio la figlia Carolina con Ivan, i nipoti Andrea e Alessandra con Stefano e Sofia, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti.

Il funerale si svolgerà in Cingia de' Botti, lunedì 11 ottobre alle ore 10.30, partendo dall'abitazione di via Bordoni, 21 per la Chiesa Parrocchiale, indi per il Cimitero locale.

I cortei si formeranno in automobile.

Il S. Rosario sarà recitato in abitazione, sabato alle ore 18.

Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che ne onoreranno la memoria.

Cingia de' Botti,

9 ottobre 2021.