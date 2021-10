È mancata all'affetto dei suoi cari

Luigina Boiardi

ved. Fusar Poli

di anni 93

Ne danno il triste annuncio i figli Tiziano con Antonella, Paolo con Antonella, Giusy con Oscar, Giovanni con Rosa e Mariagrazia con Stefano, i cari nipoti, i pronipoti, la sorella Maria e tutti i parenti.

La cerimonia funebre si svolgerà lunedì 11 ottobre alle ore 14 partendo dall'abitazione in Vaiano Cremasco via Verdi n. 7 per la Chiesa Parrocchiale di Cumignano sul Naviglio; la tumulazione avverrà nel Cimitero locale.

I familiari ringraziano di cuore quanti parteciperanno al loro dolore.

Vaiano Cremasco,

10 ottobre 2021.