"Per il resto dei miei giorni continuerò a parlare di te ovunque io camminerò, finchè io ci sarò tu ci sarai." È mancato all'affetto dei suoi cari

Beppe Macalli

Ortopedico

Lo annuncia tutta la sua meravigliosa famiglia.

Il funerale avrà luogo mercoledì 13 ottobre alle ore 10,45 partendo dall'Ospedale Maggiore per la Chiesa Parrocchiale del Bosco ex Parmigiano, indi si proseguirà per il Polo della Cremazione.

La camera ardente sarà allestita presso l'Ospedale da martedì 12 ottobre dalle ore 15 alle ore 18.

Un sentito ringraziamento ai medici e al personale tutto del Reparto di Oncologia.

Si ringraziano anticipatamente quanti ne vorranno onorare la memoria.

Cremona, 11 ottobre 2021.

—Michele, Annina e famiglie —Maurella e Tonino

—Luciano, Angela, Roberta e Toto —Luciano Santini e fam. —Mino, Zenide, Enrica

—Martina Pedrini e Marta Abbamonte

—Carla, Antonio Bonini e fam.

—famiglie Giuseppina Luzzara, Rosa Taino, Giannina Scaglia, Angela Rossi

—Titolari e Collaboratori della Ditta Rossi Sistemi - Cremona

Ciao Beppe addolorati per questo grave lutto che vi ha colpiti partecipiamo sentitamente al vostro dolore. La cugina Giusi, Angelo, Barbara, Roberto e famiglia. Zia Danila. Cremona, 11 ottobre 2021.

Rossana e Fabio, Massimo ed Elisa si stringono in un forte abbraccio ad Angela, Chiara e Stefano in questo triste momento per la scomparsa del caro Giuseppe Macalli Gerre de' Caprioli, 11 ottobre 2021.

I Dirigenti e gli atleti dell'ASD Urania sono vicini a Stefano per la perdita del caro papà Giuseppe Macalli Cremona, 11 ottobre 2021.

Enrico, Wanda, Gloria e Francesco si stringono con un forte abbraccio ad Angela, Chiara e Stefano per la prematura scomparsa di Beppe Zio amorevole e amico fraterno di una vita. Cremona, 11 ottobre 2021.

Ciao Beppe caro amico di una vita da sempre e per sempre. Ci mancherai tanto. Siamo vicini con affetto ad Angela, Stefano e Chiara. Bassano, Mara, Marco, Gianluca e famiglie. Cremona, 11 ottobre 2021.

Cinzia e Mimmo partecipano con tanto affetto al dolore di Stefano e famiglia per la perdita del caro Giuseppe Cremona, 11 ottobre 2021.

Tutti noi della Twenty Century Bosch siamo vicini ad Angela, Stefano e Chiara in questo momento di profondo dolore. Beppe sarà per sempre nei nostri ricordi più belli. Cremona, 11 ottobre 2021.

Antonello e Cristina, Maurizio e Francesca sono vicini ad Angela, Stefano e famiglia, Chiara e famiglia per l'improvvisa perdita del marito, padre e nonno Beppe amico di una vita. Cremona, 11 ottobre 2021.

Laura, Sara, Luca sono vicini al dolore di Angela e famiglia per la perdita del caro Beppe Cremona, 11 ottobre 2021.

Graziano, Michela, Cristiano e nonna Teresita sono vicini ad Angela, Chiara, Stefano e famiglie per la perdita del caro Beppe Cremona, 11 ottobre 2021.

Partecipano al lutto: