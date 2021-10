"Per noi sei stata un angelo in terra e lo sarai per sempre in cielo."

È mancata all'affetto dei suoi cari

Giancarla Ascari

di anni 76

Ne danno il triste annuncio la sorella Bruna con Maurizio, i nipoti Monica con Achille, Marco con Barbara, Patrizia con Luca e Roberta, gli amatissimi pronipoti Matteo, Gianluca, Alessandro, Giada, la cognata Palma e parenti tutti.

La camera ardente è allestita oggi dalle ore 8 presso la Fondazione Bruno Pari di Ostiano.

Il funerale avrà luogo giovedì 14 ottobre alle ore 10, nella Chiesa Parrocchiale di San Marino, indi si proseguirà per il Polo Crematorio di Cremona.

Un sentito ringraziamento al dott. Quattrone e a tutto il Personale per le cure prestate.

Si ringraziano anticipatamente quanti vorranno onorarne la memoria.

San Marino,

13 ottobre 2021.