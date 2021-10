"Non si perdono mai coloro che amiamo in colui che non si può perdere."

(S. Agostino)

Circondato dall'affetto dei suoi cari, ha lasciato la vita terrena il

Cav.

Amedeo Viciguerra

di anni 77

Ne danno addolorati l'annuncio la moglie Luisa, la figlia Grazia, il genero Filippo, e l'adorato Alessandro, gli affezionati cognati Giuseppe ed Elvira, gli amati nipoti e parenti tutti.

Il funerale avrà luogo mercoledì 20 ottobre alle ore 10 partendo dalla camera ardente dell'O.P. "Luigi Mazza" di Pizzighettone per la Chiesa Parrocchiale di San Bassiano.

Dopo le esequie la cara salma sarà fatta proseguire per il Cimitero di Castelnuovo Bocca d'Adda per la tumulazione.

Non fiori ma eventuali offerte alla Chiesa di San Bassiano.

Si ringraziano anticipatamente coloro che ne onoreranno la memoria.

Pizzighettone,

19 ottobre 2021.