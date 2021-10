La nostra cara

Elda Signori

Cerioli

ha raggiunto la pace nel Signore e si è ricongiunta all'amato Angelo.

Con tanta commozione lo annunciano i figli Antonio, Anna Grazia e Giovanni Cerioli unitamente agli amati Annamaria, Fabrizio e Mira.

Il funerale si svolgerà in Cremona, lunedì 25 ottobre alle ore 10 partendo dall'abitazione di via Miradori n. 11 per la Chiesa Parrocchiale di San Sebastiano, indi si proseguirà per il Cimitero di Torricella del Pizzo.

Si ringraziano Anisoara, i Medici, gli Infermieri, il Personale del Reparto di Nefrologia dell'Ospedale Maggiore di Cremona che si è preso cura di lei con professionalità in questi ultimi giorni di vita.

Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che ne onoreranno la memoria.

Cremona-Torricella del Pizzo,

23 ottobre 2021.