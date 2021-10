La dimensione della perdita di una persona come

Giacomo Spedini

non è esprimibile a parole, tutti coloro che l'hanno conosciuto sanno quanto speciale sia stato nell'intero corso della sua vita giunta a prematura e inaspettata conclusione.

Come amava dire, il problema della nostra famiglia è che ci vogliamo troppo bene e trovarci all'improvviso senza la persona che ci ha accompagnato, guidato e incoraggiato per tutta la vita lascerà in tutti noi un grande vuoto, ma anche un grande esempio di come sia importante dedicare le proprie energie al bene degli altri.

La moglie Fausta, i figli Stefano con Sara, Laura con Marco, Andrea con Barbara, i nipoti Teresa, Federico, Giulia, Nora, Mattia e Sofia, i fratelli Luigi con Rosalba, Carmela con Angelo e relative famiglie annunciano che la camera ardente sarà allestita presso l'Ospedale Maggiore di Cremona martedì 26 ottobre dalle ore 14 alle ore 18 e mercoledì 27 ottobre dalle ore 9 fino alle ore 14,30 quando la cara salma sarà trasportata nella Chiesa Parrocchiale di San Bartolomeo in Cà dé Stefani per le esequie alle ore 15, seguirà la tumulazione nel Cimitero locale.

Vescovato,

26 ottobre 2021.

—famiglie Ermanno e Rino Cappelli

—Fiorenzo Bertoglio, Grazia e figli

—Carla e Francesco Bianchi

—Claudia, Alessandro e Clarissa —Stafania Maggi

—Uliana Garoli

—Marisa, Bino Fiorini e famiglia

—Rosa Zelioli e figli

—Pierluigi, Mariarosa, Marco Ceriali

—Amedeo, Marita e figli

—Emilia Giordano

—Renato e Pietro Biazzi con famiglie

—Luigi e Romy Nolli

—geom. Ernesto Cabrini

—Natalia Zaniboni

—Giorgio Bignami e figli

—Patrizia Macconi e famiglia

—Andrea e Alessandro Guarneri

—Antonio, Paola ed Andrea Piva

—Luigi e Tina Bonaglia

—Silvia Lena

—famiglie Pietro e Franco Marazzi

—fam. Aurelio Carubelli

—Lida Rodiani e famiglia

—Carlo Beltrami

—Giuseppina, Claudio, Maria Teresa e Antonella Cabrini

—Marco Canova e famiglia

—fam. Giuseppe Piccioni

—Romano Gaggia e famiglia

—Paola Bandera

—Ernesto e Caterina

—Francesco, Margherita, Irene, Andrea e Silvia Grandi

—Cesare Macconi e famiglia

—Marco Davò

—Giuseppe Ghizzoni

—Giorgio e Almarosa Milan

—famiglia Giancarlo Ferrari

—Laura e Walter Guerreschi

—Tina e Carlo Biazzi —Annamaria, Sara e Palmiro Miglioli

—Vittorio, Marco, Paolo Ruggeri e famiglie

—Adriano Pedrini e fam.

—famiglia Pistoni

—Emanuela Frosi

—Massimo e Macrì Talamazzi

—Carlo Malvezzi

—Arnaldo Scazzoli

—Pierardo Davini

—Maurizio Del Gobbo e fam.

—Vito Zucchi e famiglia

—Graziella, Marina, Ferruccio e famiglie

I Soci del Lions Club Vescovato si stringono a Fausta e a tutta la Famiglia Spedini nel ricordo dell'amico Giacomo Socio fondatore, primo Presidente e anima del Club. Ci hai insegnato a mettere in pratica i valori del nostro Codice Etico con l'esempio, la moderazione e l'amicizia. Ti porteremo sempre con noi. Lions Club Vescovato. Vescovato, 26 ottobre 2021.

—Luisella e Gianvito Chirico

Il Commissario Straordinario Gian Domenico Auricchio, i Revisori dei Conti, il Segretario Generale e tutto il Personale della Camera di Commercio di Cremona partecipano con profondo cordoglio al grave lutto che ha colpito la famiglia per la scomparsa del signor Giacomo Spedini per anni stimato componente della Giunta e del Consiglio Camerale. Cremona, 26 ottobre 2021.

Mariarosa, Tina con Massimo e famiglia sono vicini a Fausta, Stefano, Laura, Andrea e ai fratelli Carmen e Luigi per la perdita del caro Giacomo Vescovato, 26 ottobre 2021.

Luigi con Rosalba, Lorenzo e Federica si stringono a Fausta, Stefano, Laura, Andrea e alla famiglia tutta uniti nella dolorosa perdita del fratello Giacomo Cremona, 26 ottobre 2021.

Massimo, Marina e Cristiano Rivoltini con mamma Giacomina e famiglie, si uniscono al dolore di Fausta, Stefano, Laura e familiari e piangono con loro il caro amico Giacomo Vescovato, 26 ottobre 2021.

Dipendenti e collaboratori della ditta Ecomembrane srl partecipano al lutto che ha colpito il signor Luigi Spedini e famiglia per la scomparsa del caro fratello signor Giacomo Spedini Gadesco Pieve Delmona, 26 ottobre 2021.

Ci uniamo al dolore di Fausta, Stefano, Laura e Andrea per la scomparsa dell'amato papà Giacomo Spedini persona di stimato valore. Decimo, Milena e famiglie. San Marino, 26 ottobre 2021.

Riccardo, Cristina, Tullia, Vera sono affettuosamente vicini a Luigi, Carmen e familiari nel dolore per la scomparsa di Giacomo Cremona, 26 ottobre 2021.

Nella vita non contano i passi che fai ma le impronte che lasci. Per la perdita di Giacomo le famiglie Giorgetti con affetto abbracciano Fausta, Stefano, Laura e Andrea. Vescovato, 26 ottobre 2021.

Luisa e Francesca partecipano con affetto al dolore di Fausta, Gina e Francesco, familiari tutti per la morte del caro Giacomo Stagno Lombardo, 26 ottobre 2021.

Resi Ghidini e i figli Alfredo con Elena e Sergio con Tatiana partecipano al grave lutto che ha colpito Stefano, mamma e fratelli per la dipartita del caro Giacomo Spedini Vescovato - Parma, 26 ottobre 2021.

Luisa e Gianfranco Mondini in questo momento di profondo dolore si stringono a Fausta e familiari per la perdita del caro Giacomo e porgono sentite condoglianze. Cremona, 26 ottobre 2021.

Presidente, Consiglieri, Segretario Generale, Revisori e dipendenti della Fondazione Città di Cremona partecipano al grave lutto che ha colpito la famiglia per l'improvvisa scomparsa del signor Giacomo Spedini già stimato Presidente della nostra Fondazione. Cremona, 26 ottobre 2021.

La Presidente, il Consiglio Direttivo e tutta l'Associazione Apindustria Confimi Cremona esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia Spedini per la perdita del caro Giacomo già Presidente di Apindustria e stimato imprenditore, da sempre impegnato nella vita della propria comunità. Cremona, 26 ottobre 2021.

Giancarlo Carubelli a nome di Asachimici, partecipo al dolore della moglie Fausta ed esprimo le più vive condoglianze ai figli Laura, Andrea e Stefano per la perdita del consuocero e caro amico Giacomo Vescovato, 26 ottobre 2021.

Dora e Franco con Maria e Francesca sono vicini a Fausta e ai suoi figli, a Luigi e Carmen nel ricordo del caro Giacomo Cremona, 26 ottobre 2021.

Alice, Giulia, Matilde ed Arianna con le rispettive famiglie sono vicine a Sofia, Mattia e ai genitori per la scomparsa del caro nonno Giacomo Spedini Cremona, 26 ottobre 2021.

Giancarla e Giacomo Vacchelli con Elisa e Matteo, commossi, sono vicini a Fausta e familiari tutti per la prematura scomparsa dell'amico Giacomo Spedini Vescovato, 26 ottobre 2021.

Amministratori, Soci e Collaboratori delle Società del Gruppo Euwatt in questo triste e doloroso momento si stringono con affetto a Luigi, Carmen e alla signora Fausta con i figli e le loro famiglie per la perdita del caro Giacomo ricordandone le doti umane e imprenditoriali. Cremona, 26 ottobre 2021.

—Titolari e Collaboratori dello Studio Ruggeri, Fabrizio, Luciana e Lorena, Manuela, Marcella e Francesco

Ricordiamo con affetto Giacomo e partecipiamo commossi al lutto di Fausta e di tutti i familiari. Giuseppe e Carla con Michelangelo, Giovanni e Rosangela. Cremona, 26 ottobre 2021.

Il Presidente, l'Assistente spirituale e i Soci della Sezione cremonese dell'UCID ricordano, con rimpianto Giacomo Spedini a lungo presidente del sodalizio a cui dedicò passione e competenza nella visione dei valori dell'imprenditore cristiano non disgiunti da quelli professionali. Cremona, 26 ottobre 2021.

Le famiglie Briselli, Mancini e Quinto addolorate per la grave perdita di Giacomo Spedini esprimono le loro più profonde condoglianze e vicinanza a tutta la famiglia. Cremona, 26 ottobre 2021.

La Presidente e le Socie di Zonta Club Cremona sono vicine con grande affetto a Laura e ai suoi familiari per la scomparsa del papà Giacomo Spedini Cremona, 26 ottobre 2021.

—Lorenzo Cotella

Roberto Biloni partecipa al lutto della famiglia per la scomparsa di Giacomo Spedini e lo ricorda con affetto e stima per l'impegno comune in Camera di Commercio. Cremona, 26 ottobre 2021.

Luisa, Gino, Giuseppe, Antonio ed Ester Lupi con le rispettive famiglie, commossi per la scomparsa del caro cugino Giacomo Spedini sono vicini con affetto ai familiari tutti. Cremona, 26 ottobre 2021.

Ciao carissimo Giacomo Riposa in Pace. Partecipiamo commossi al dolore della tua famiglia. Ferdinando Quinzani con Annalisa e famiglia. Cremona, 26 ottobre 2021.

Carissimi Fausta, Stefano, Laura, Andrea, Carmen, Luigi a voi tutti il nostro affetto e vicinanza per la perdita del caro Giacomo Gianni e Valentina con Alberto, Marina, Pietro e rispettive famiglie. Vescovato, 26 ottobre 2021.

Gianni, Giuseppe e Rosolino Bernocchi con le rispettive famiglie sono vicini a Stefano e familiari per la scomparsa del caro Giacomo Spedini Vescovato, 26 ottobre 2021.

Francesco, Gina, Marco, Anna, Tommaso, Giovanni, condividono l'immenso dolore e sono vicini nella preghiera a Fausta, Andrea, Laura, Stefano, Carmen e Pierluigi per la scomparsa del caro Giacomo Stagno Lombardo, 26 ottobre 2021.

I cugini Luisa e Luigi, Francesco con Claudia, Anna con Lorenzo, con profondo dolore sono vicini a Fausta e ai figli Stefano, Laura e Andrea, ai fratelli Luigi e Carmen e rispettive famiglie per la perdita del caro cugino Giacomo Cremona, 26 ottobre 2021.

Luciano Bregalanti e Liliana si stringono con commozione alla famiglia Spedini per la perdita del caro Giacomo Vescovato, 26 ottobre 2021.

L'Azienda APIS Srl prende parte al dolore della famiglia Spedini per la perdita del signor Giacomo porgendo le più sentite condoglianze. Vescovato, 26 ottobre 2021.

Dirigenti e Dipendenti di Agrisilos e Fluidra sono vicini alle famiglie Spedini in questo momento di dolore per la perdita del caro Giacomo Spedini Vescovato, 26 ottobre 2021.

Gianfranco, Bruna e Silvia sono vicini ai familiari per la perdita del caro Giacomo Lo ricorderemo sempre per la disponibilità e la gentilezza che lo ha distinto in vita. Vescovato, 26 ottobre 2021.

Un forte abbraccio ad Andrea e famiglia per l'improvvisa e dolorosa perdita del caro papà Giacomo Spedini Sentite condoglianze Sergio, Roberta e Luca Maria Raglio. Cremona, 26 ottobre 2021.

Annamaria e Michele, con profonda riconoscenza e stima, porgono sentite condoglianze a Fausta con Stefano, Laura e Andrea, ai fratelli Luigi e Carmen per la perdita del caro Giacomo Spedini Malagnino, 26 ottobre 2021.

Marco, Giovanni e Federico profondamente addolorati partecipano al lutto dei familiari per la perdita del caro Giacomo uomo buono e generoso. Con affetto porgono sentite condoglianze. Paderno Ponchielli 26 ottobre 2021.

Per la perdita del caro amico Giacomo Luisa e Giancarlo Bosio si stringono con affetto a Fausta e familiari. Scandolara Ripa d'Oglio, 26 ottobre 2021.

Italo con Raffaella e Alessandra esprime le sue più sentite condoglianze alla famiglia Spedini per la perdita del cugino Giacomo Vescovato, 26 ottobre 2021.

Presidente, Direttivo, Soci Associazione Lazzaro Chiappari ex Orfanotrofio si uniscono al dolore della signora Fausta e famiglia per la perdita di Giacomo Spedini già presidente Fondazione Città di Cremona. Cremona, 26 ottobre 2021.

La Società Sportiva Leoncelli è vicina alla famiglia per la scomparsa del caro Giacomo Spedini Vescovato, 26 ottobre 2021.

