"La generosità è un dono dell'animo, tu l'avevi per tutti." Ci ha lasciato

Carla Valcarenghi

ved. Achilli

di anni 89

Con tristezza lo annunciano i figli Federica con Angelo, Giovanna, Arnaldo con Lucia, i cari nipoti Federico, Alessandra con Dennis, Marco con Jackline e Benedetta, i pronipoti Francesco, Nicholas e Adelaide, il fratello Rino, le sorelle Mariuccia e Rosi, cognate e nipoti tutti.

Il funerale avrà luogo in Soresina sabato 30 ottobre alle ore 10 partendo con corteo in auto dall'abitazione di cascina Barboina per la Parrocchiale di S. Siro, indi si proseguirà per il locale Cimitero con corteo in auto.

La cara Carla giungerà in abitazione giovedì 28 ottobre nella tarda mattinata.

Il S. Rosario verrà recitato venerdì 29 ottobre alle ore 16.

Si ringrazia tutto il Personale del reparto Hospice del Kennedy di Crema per la prefessionalità e le amorevoli cure prestate.

Non fiori ma opere di bene.

Si ringrazia anticipatamente quanti vorranno onorarne la memoria.

Soresina,

28 ottobre 2021.

—Enrico Ginipero e famiglia

—Cesy e Gian Antonio

Piero, Anna, Bianca e Mario partecipano commossi al lutto che ha colpito Arnaldo con Lucia e Benedetta, Giovanna, Federica con Angelo e familiari per la scomparsa della cara mamma Carla e porgono sentite condoglianze. Soresina, 28 ottobre 2021.

Amedeo e Silvia partecipano con affetto al dolore di Arnaldo, Giovanna e Federica e familiari per la perdita della cara mamma Carla Soresina, 28 ottobre 2021.

—Annamaria e Rosalba

