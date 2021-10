È mancato all'affetto dei suoi cari

Enzo Sacchi

(Ezio)

di anni 69

Ne danno il triste annuncio i figli Sonia con Claudio, Nadia con Carlo e Fabio con Nataliya, i fratelli Anna con Carmelo ed Eugenio con Rosetta, cognate, cognati, nipoti, pronipoti e parenti tutti.

I funerali si svolgeranno in Calvatone sabato 30 ottobre alle ore 15 partendo dall'abitazione di via Santa Maria 53 per la Chiesa Parrocchiale indi si proseguirà per il Tempio della Cremazione di Cremona.

Il Santo Rosario sarà recitato venerdi alle ore 18 presso l'abitazione.

Un particolare ringraziamento alla dott.ssa M.Papi, l'infermiera Grazia e a tutto il Personale Medico, Infermieristico ed Ausiliario del reparto Hospice di Cremona.

Eventuali offerte da devolversi all'Associzione Avis di Calvatone e Centro tumori di Piadena.

I funerali si svolgeranno in base alle attuali disposizioni sanitarie in vigore.

Si ringraziano quanti parteciperanno alla mesta cerimonia.

Calvatone,

29 ottobre 2021.