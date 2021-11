ANNIVERSARIO

31-10-201631-10-2021

Roberto Calda

Lo sguardo verso l'alto e il cuore pieno di tenerezza perché tu che non sei più fisicamente qui con noi non lasci la mente nemmeno per un giorno.

Oggi un po' di più una lacrima e un sorriso per te.

Ci manchi, Fabio e Tiziana.

Pescarolo,

31 ottobre 2021.