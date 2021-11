"Io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me vivrà in eterno."

Improvvisamente è mancato al nostro affetto

Gianluigi Salomoni

di anni 76

Lo annunciano la moglie Antonietta, il figlio Mattia con Alessandra, la sorella Augusta con Massimiliano e parenti tutti.

La camera ardente sarà allestita oggi, giovedì 4 novembre, dalle ore 14 alle 18 presso l'Ospedale Maggiore.

Il funerale avrà luogo venerdì 5 partendo alle ore 10,45 dall'Ospedale per la Chiesa Parrocchiale di Cristo Re, indi al Polo della Cremazione.

Si ringraziano anticipatamente quanti vorranno onorarne la memoria.

Cremona,

4 novembre 2021.