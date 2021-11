Per la scomparsa di

Carla Bianconcini con affetto partecipa al dolore di Tatiana e famiglia per la perdita del carissimo

Ciao

Franco

amico di sempre, fratello, non ti preoccupare, riprenderemo a divertirci assieme come abbiamo fatto per quarant'anni.

Ora, addolorato, anzi disorientato, abbraccio i tuoi cari.

Carlo.

Cannes,

10 novembre 2021.