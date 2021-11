"Se tu conoscessi il mistero immenso del Cielo dove ora vivo, ... tu non piangeresti per me."

(S. Agostino)

Ciao, ragazza coraggiosa.

Dopo tante sofferenze, è mancata all'affetto dei suoi cari

Daniela Rozzi

Con profondo dolore lo annunciano la mamma Anna, il fratello Gianmario con Dora, lo zio Giuseppe con Lucia, Alessandro con Silvia, Emanuela con Martina, la zia Gisella e Marco.

I funerali si svolgeranno a Vescovato lunedì 15 novembre alle ore 15 nella Chiesa Parrocchiale di S. Leonardo, indi la cara Daniela verrà accompagnata al Cimitero.

Il funerale verrà preceduto da una veglia funebre in Chiesa dalle ore 14.

Un grazie sincero agli amici e parenti tutti.

Milano-Vescovato,

13 novembre 2021.