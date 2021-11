È mancato all'affetto dei suoi cari

Nino Donelli

di anni 94

Ne danno il triste annuncio la moglie Giulia, le figlie Iolanda con Sergio, Lorena con Sandro e Catia con Mauro, i nipoti Loris, Nicola, Claudia, Anna, Matteo, Marco e Giulia con le rispettive famiglie, i pronipoti e parenti tutti.

I funerali si svolgeranno in "forma civile" mercoledì 17 novembre alle ore 15 partendo dall'abitazione in via XX Settembre N.9 direttamente per il Cimitero del Vho di Piadena.

Orari visite: martedì 16 novembre dalle ore 10 alle 12 e dalle 15,30 alle 19, mercoledì 17 novembre dalle ore 9 alle 12.

Si ringraziano anticipatamente quanti ne onoreranno la memoria.

Piadena Drizzona,

16 novembre 2021.