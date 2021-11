"Forte, a testa alta ed in punta di piedi! Grazie per quanto hai fatto e mi hai insegnato, per la tua corretta irriverenza e per il tempo donato! Ti porterò sempre con me e spero che da ovunque tu sia, possa continuare ad essere orgogliosa del tuo 'bell'ometto'. Fai buon viaggio Bella Nonna."

È mancata

Rosanna Rossi

Lo annuncia il nipote Michele.

La camera ardente sarà allestita mercoledì 17 novembre presso l'Ospedale Maggiore dalle ore 10 alle 16, indi si procederà al Polo della Cremazione.

Si ringraziano anticipatamente quanti vorranno onorarne la memoria.

Cremona,

16 novembre 2021.