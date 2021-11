È mancata

Anna Maria Boiocchi

ved. Pagani

di anni 92

Ne danno il triste annuncio i figli Giuseppe con Maurizia, Maria Cristina con Massimo, Andrea e Luca.

Il funerale si svolgerà oggi mercoledì 24 novembre alle ore 9,45 partendo dall'abitazione in via Belfuso, 3 per la Chiesa Parrocchiale di S. Pietro, indi al civico Cimitero.

Si ringraziano quanti vorranno onorarne la memoria.

Cremona,

24 novembre 2021.