È mancato all'affetto dei suoi cari

Giorgio Mari

I familiari ne danno il doloroso annuncio.

Il funerale, in forma civile, avrà luogo lunedì 6 dicembre alle ore 14,45 partendo dalla Casa di Cura San Camillo (via Mantova) per il Polo della Cremazione.

La camera ardente è allestita presso la Casa di Cura oggi dalle ore 15 alle ore 18 e lunedì dalle ore 9 alle ore 12.

Cremona,

5 dicembre 2021.