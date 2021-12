"Chi non prende la sua croce e non mi segue, non è degno di me."

(Gesù)

È mancato all'affetto dei suoi cari

Germano Loffi

Ne danno il triste annuncio le figlie Elisa e Paola con le rispettive famiglie.

Il funerale avrà luogo giovedì 9 dicembre partendo alle ore 9,45 dall'Ospedale Maggiore, ove dalle ore 7,30 è allestita la camera ardente, per la Chiesa Parrocchiale di S. Michele, indi al Cimitero di Castelverde.

Cremona,

7 dicembre 2021.