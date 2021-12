La Comunità di S. Abbondio e l'Azione Cattolica Parrocchiale, con don Andrea, don Francesco e don Giuseppe, ricordano con commozione e gratitudine

Elisa Sagagli

per l'impegno, la passione, la generosità con cui è stata, per tanti anni, riferimento per molti, in particolare per il gruppo Anziani.

Cremona,

9 dicembre 2021.