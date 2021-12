È mancata all'affetto dei suoi cari

Maria Rossetti

in Denti

di anni 71

Lo annunciano il marito Franco, il figlio Christian con Eleonora, i carissimi nipoti Marco, Matteo e parenti tutti.

Il funerale si svolgerà sabato 11 dicembre alle ore 10 partendo dall'abitazione in via Borghetto, 15 per la Chiesa Parrocchiale di Torlino Vimercati; la tumulazione avverrà nel Cimitero locale.

Non fiori, ma offerte alla ASST di Crema U.O. Cure Palliative.

I familiari ringraziano quanti parteciperanno al loro dolore.

Un grazie particolare alla ASST di Crema U.O. Cure Palliative.

Torlino Vimercati,

11 dicembre 2021.