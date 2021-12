"Il tuo sorriso, la tua dolcezza e la tua voglia di vivere già ci mancano. Sarai sempre nei nostri cuori."

Circondato dall'affetto dei suoi cari è mancato

Ferruccio Vignola

Ne danno il triste annuncio la moglie Gina, i nipoti Antonella, Giovanna, Maurizio e Ovidio con le rispettive famiglie, cugini, parenti tutti.

Il funerale avrà luogo in Annicco lunedì 13 dicembre alle ore 14,30 partendo con corteo in auto dall'abitazione di via Marconi, 44 per la Parrocchia, indi si proseguirà per il Cimitero di Zanengo.

Un sentito ringraziamento al medico curante dott. Calogero Vetrano e a Diana per l'assistenza prestata.

Si ringraziano tutti coloro che vorranno onorarne la memoria.

Annicco,

12 dicembre 2021.