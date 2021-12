Si è spenta serenamente

Evelina Sozzi

ved. Santini

di anni 93

Addolorati ne danno il triste annuncio la figlia Alida con Alberto, le nipoti Elisa con Stefano, Nicole, Estelle, Sara con Omar e Aron ed i parenti tutti.

Il funerale avrà luogo martedì 21 dicembre alle ore 9,45 partendo dalla Casa di Riposo "Bruno Pari" di Ostiano, ove è allestita la camera ardente, per la Chiesa del Bosco ex Parmigiano dove alle ore 10,30 avrà inizio la S. Messa; indi si proseguirà per il Polo della Cremazione.

Si ringraziano anticipatamente quanti ne vorranno onorare la memoria.

Ostiano,

20 dicembre 2021.