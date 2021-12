Adele Maria Rebecchi

ved. Morelli

(Lina)

di anni 91

I familiari annunciano che il funerale avrà luogo in Soresina martedì 21 dicembre alle ore 14,15 partendo con corteo in auto dalla Chiesa del Tempietto per la Parrocchiale di S. Siro, indi si proseguirà per il locale Cimitero con corteo in auto.

Soresina,

21 dicembre 2021.