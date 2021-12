Adesso vediamo come in uno specchio, in immagine, ma allora vedremo faccia a faccia.

(San Paolo, prima lettera ai Corinzi)

Ha concluso la sua lunga giornata terrena

Gabriella Aglio

ved. Goffi

Ne dà il doloroso annuncio il figlio Gianpiero unitamente a nipoti, cugini e parenti tutti.

La cara salma è esposta da oggi pomeriggio presso la Casa di Cura San Camillo di via Mantova.

Il funerale sarà celebrato domani, venerdì 24, alle ore 9, presso la Chiesa Parrocchiale di Sant'Abbondio.

Indi proseguirà per la tumulazione al Civico Cimitero.

Un sentito ringraziamento ai medici curanti e alle signore Irina, Iuliana, Mirella e Rodica che l'hanno accompagnata in questi ultimi anni con amorevole dedizione.

Cremona,

23 dicembre 2021.