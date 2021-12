È mancata all'affetto dei suoi cari

Giovanna Cisi

ved. Agarossi

di anni 74

Ne danno il triste annuncio i figli Marco con Luisa e Gianluca con Caterina, l'amata nipote Valentina, i cognati, i cari Monica, Bryan e Marika, i cugini ed i parenti tutti.

I funerali si svolgeranno lunedì 27 dicembre alle ore 14,30 partendo dall'abitazione in via Filanda n. 16 per la Chiesa di San Giovanni in Croce, indi si proseguirà per il Cimitero di Solarolo Rainerio.

Il corteo si svolgerà in auto.

Un particolare ringraziamento al dott. Bruno Perrucci, a tutto il Personale del Reparto di Oncologia dell'Ospedale Oglio Po ed al Reparto Cure Palliative dell'Ospedale Maggiore di Cremona.

Si ringraziano anticipatamente quanti ne onoreranno la memoria.

San Giovanni in Croce - Solarolo Rainerio,

27 dicembre 2021.