È mancata all'affetto dei suoi cari

Elga Foglia

ved. Mori

Ne danno il triste annuncio i figli Antonio e Liliana con Stefano, i nipoti Stella e Carlo con Sara e le piccole Sofia e Beatrice, familiari e parenti tutti.

I funerali avranno luogo in Cingia de' Botti mercoledì 29 dicembre alle ore 14,30 partendo dalla Fondazione E. Germani per la Chiesa Parrocchiale, indi per il Cimitero locale.

Un particolare ringraziamento al dott. Corbani, al dott. Mignemi ed al Personale medico, infermieristico ed ausiliario della Fondazione E. Germani per le amorevoli cure prestate.

Un grazie di cuore a tutti coloro che le sono stati vicino durante la sua malattia.

Si ringraziano anticipatamente quanti ne onoreranno la memoria.

Cingia de' Botti,

28 dicembre 2021.