"Sorridici dal Cielo come facevi quando eri con noi. "

È mancata all’affetto dei suoi cari

Sandra Mazzini

ved. Montagna

Ne danno il triste annuncio i figli Florisa, Gianluigi con Paolisa e gli adorati nipoti Marcella, Maria Cristina, Don Stefano, Claudio, i pronipoti Luca, Marco e i parenti tutti.

La camera ardente sarà allestita in via Puerari, 8 in Sospiro mercoledì 29 dicembre dalle ore 9 alle ore 18 e giovedì 30 dalle ore 9.

Il funerale avrà luogo giovedì 30 alle ore 14,30 nella Chiesa di Sospiro, indi si proseguirà per il Cimitero di Tidolo.

Un particolare ringraziamento a tutto il Personale medico e paramedico del Reparto Geriatria C1 della Fondazione Sospiro per le amorevoli cure prestate.

Si ringraziano anticipatamente quanti vorranno onorarne la memoria.

Sospiro,

29 dicembre 2021.