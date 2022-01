"Ora la nostra visione è confusa, come in un antico specchio, ma un giorno saremo faccia a faccia dinanzi a Dio. Oggi lo conosco solo in parte ma un giorno lo conoscerò come lui mi conosce."

(1 Corinzi, 13,12)

Con infinita tristezza e profondo rimpianto Monica annuncia, a funerali avvenuti, la scomparsa della mamma

Carla Almansi

ved. Sabbioneta

Un grazie di cuore a Claudia e Maria per le cure prestate con dedizione ed affetto in tutti questi anni.

Un particolare ringraziamento al dott. Marco Quinzani e ad Emanuela Soragni che l'hanno seguita con grande professionalità ed umanità nella lunga malattia.

Cremona,

31 dicembre 2021.