È mancato all'affetto dei suoi cari

Stefano Maestroni

Ne danno il triste annuncio la moglie Maria, i figli Luca con Giovanna, Laura con Pierangelo, le adorate nipoti Angelica e Chiara.

Il funerale avrà luogo in Soresina lunedì 3 gennaio alle ore 14,15 nella Parrocchiale di San Siro, indi si proseguirà per il locale Cimitero con corteo in auto.

Il caro Stefano giungerà in Parrocchia lunedì alle ore 14.

Non fiori ma opere di bene.

Si ringraziano tutti coloro che vorranno onorarne la memoria.

Soresina, 2 gennaio 2022.