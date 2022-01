È mancato all'affetto dei suoi cari

Mario Macalli

di anni 84

Ne danno il triste annuncio la sorella Lia, le nipoti Laura, Elena, la cognata Rina con i nipoti Alessandro, Iolanda, Francesco, la cugina Luisella, i nipoti fratelli Marazzi.

Il funerale avrà luogo nel Duomo in Crema martedì 4 gennaio 2022 alle ore 14,30.

La cara salma giungerà dalla Casa Funeraria San Paolo La Cremasca in via Capergnanica, 3B in Crema alle ore 14.

Dopo la cerimonia proseguirà per la sepoltura nel Cimitero Maggiore di Crema.

Si ringraziano quanti parteciperanno alla cerimonia funebre.

Crema, 4 gennaio 2022.