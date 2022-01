È mancato all'affetto dei suoi cari

Bruno Alberti

di anni 83

Ne danno il triste annuncio la moglie Graziella, i figli Massimo e Claudio, le nuore Piera ed Antonella, i nipoti Valeria, Marco e Matteo, la sorella e parenti tutti.

I funerali si svolgeranno in Casalmaggiore venerdì 7 gennaio alle ore 15 partendo dall'abitazione di via Corsica, 11 per la Chiesa di San Francesco indi si proseguirà per il Cimitero di Mantova per la cremazione.

Un particolare ringraziamento alla dott.ssa Annamaria Bini per le cure prestate.

Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che in qualsiasi modo ne onoreranno la memoria.

Si dispensa dalle visite.

Casalmaggiore,

6 gennaio 2022.