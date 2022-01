Dott.

Giancarlo Foglia

Esempio di virtù per la sua famiglia, ha concluso la sua vita laboriosa e ora vive nella pace del Signore in cui ha creduto.

Lo ricordano a parenti e amici la moglie Enrica, i figli Elisa con Giuseppe, Giulio con Allison e gli amatissimi nipoti.

La cerimonia funebre si svolgerà lunedì 10 gennaio alle ore 9,30 partendo dall'abitazione in via Ponte Furio n.16 per il Duomo di Crema; si proseguirà per il Cimitero Maggiore di Crema.

Crema, 8 gennaio 2022.