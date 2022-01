È mancata

Maria Pia Paci

in Schena

di anni 69

Lo annunciano il marito Giuseppe, i figli Marco con Erika, Emanuele con Federica, gli adorati nipoti Edoardo, Leonardo e Gabriele, il fratello Angelo, la sorella Anna e parenti tutti.

Il funerale si svolgerà venerdì 14 gennaio alle ore 15 nella Chiesa Parrocchiale di Ricengo; si proseguirà per la Cremazione.

La salma, proveniente dalla Sala del Commiato Gatti di Crema in via Libero Comune n. 44, giungerà in Chiesa alle ore 14,30 circa.

Le ceneri riposeranno nel Cimitero di Ricengo.

I familiari ringraziano quanti parteciperanno al loro dolore.

Ricengo,

14 gennaio 2022.