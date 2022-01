È mancato

Pietro Aiolfi

di anni 69

Lo annunciano la moglie Micaela, il figlio Matteo con Elena, il caro nipote Leonardo, il fratello Ernesto, le cognate, il cognato, i nipoti e tutti i parenti.

Il funerale si svolgerà venerdì 21 gennaio alle 10 nella Chiesa Parrocchiale di Vaiano Cremasco, la tumulazione avverrà nel Cimitero locale.

La cara salma, proveniente da Pandino dalla Casa Funeraria Gatti di via Garibaldi, 25 giungerà in Chiesa alle 9,30 per la recita del Santo Rosario.

Non fiori, ma opere di bene.

I familiari ringraziano quanti parteciperanno al loro dolore.

Vaiano Cremasco,

20 gennaio 2022.