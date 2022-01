Il nostro caro

Luciano Pagliari

di anni 85

ci ha lasciato.

Ne danno il doloroso annuncio la moglie Elide, il figlio Alberto, la nipote Silvia ed i parenti tutti.

Il funerale avrà luogo sabato 22 gennaio alle ore 9,45 partendo dalla Casa di Cura "S. Camillo" (via Mantova), ove è allestita la camera ardente, per la Chiesa Parrocchiale di S. Ambrogio, indi si proseguirà per il Polo della Cremazione.

Si ringraziano anticipatamente quanti ne vorranno onorare la memoria.

Cremona,

21 gennaio 2022.