È mancato all'affetto dei suoi cari

Luigi Ziglioli

(Gino)

di anni 93

Ne danno il triste annuncio i figli Daniela, Daniele, Rita e Mariella, i generi, la nuora, i nipoti e i pronipoti.

Il funerale avrà luogo in Annicco venerdì 21 gennaio alle ore 14,30 partendo con corteo in auto dalla Casa di Riposo "Bevilacqua Rizzi" per la Parrocchia.

Un particolare ringraziamento all'infermiera Monica per la continua assistenza.

Annicco,

21 gennaio 2022.