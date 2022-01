Grazie anche ai Medici dell'Ospedale di Cremona ed al Personale del reparto di Pneumologia per l'impegno e la sensibilità dimostrati.

Un grazie di cuore al dott. Stefano Emiliani e al prof. Paolo Bodini per la loro sollecitudine, disponibilità ed amicizia.

Il funerale avrà luogo lunedì 31 gennaio alle ore 10 presso la Chiesa Parrocchiale di Sant'Agata, indi per il Cimitero di Castelvetro Piacentino.

"Chitarra dispensatrice di beata malinconia, ti amo per i servigi che sai dare all'arte."

Francesca, Gianni, Marisa, Maria Vittoria ed Andrea sono vicini con affetto a Maresa ed Ugo per la scomparsa del carissimo amico

Mariangela e Claudio Bodini partecipano al dolore di Maresa e famiglia per la scomparsa del caro ed indimenticabile amico

Non con le orecchie, ma con il cuore, ascoltiamo ancora la tua musica.

sappiamo che "sei solo passato dall'altra parte ed è come fossi nascosto nella stanza accanto".

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cremona ed i colleghi del Foro sono vicini al dolore della famiglia per la scomparsa dell'

Piero, Marina, Francesca con Francesco, Fanny e Aurora, Carlo e Rudy si stringono con affetto a Maresa, Ugo, Marialivia e Francesca nel dolore per la scomparsa di

L'Adafa è vicina alla famiglia Gualazzini per la scomparsa dell'avvocato

riposa in pace.

Siamo vicini nel dolore alla moglie Maresa e al figlio Ugo per la perdita del caro

I nipoti Benedetta e Valerio con Francesco e Niccolò si uniscono con affetto al lutto della zia Maresa e di Ugo per la scomparsa dell'amato zio

Enrico e Lori sono vicini a Maresa e famiglia per la perdita di

Piango con i Colleghi di studio Andrea Arcaini e Samanta Locatelli, Milena e Mariangela, l'

Avv.

Cesare Gualazzini

amico, Maestro di vita e di arte, e porgo le più sentite condoglianze alla moglie Maresa ed al figlio Ugo.

Caro Cesare grazie per quanto hai fatto per me.

Ti sia lieve la terra.

Un forte abbraccio. Luca.

Cremona,

29 gennaio 2022.