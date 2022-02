È mancata all'affetto dei suoi cari

Luigia Carnovali

ved. Gardella

di anni 91

Ne danno il triste annuncio le figlie Maria Teresa con Luciano, Giusi con Roberto e Franca con Pierangelo, i nipoti Marika, Simone con Ivana e Marta con Michele, i pronipoti Daniel, Mirea e Micael, le sorelle, il cognato, la cognata, nipoti e i parenti tutti.

Un Santo Rosario verrà recitato mercoledì alle ore 16.

I funerali verranno celebrati nella Chiesa Parrocchiale di Robecco d'Oglio giovedì 3 febbraio alle ore 15 partendo in macchina dalla "Casa Funeraria Spinelli" in Pontevico via Mons. Eloni n. 3 alle ore 14,45.

Dopo la celebrazione delle esequie la cara Luigia verrà accompagnata al Tempio della Cremazione.

La casa funeraria rimarrà aperta alle visite dalle ore 9 alle 20.

Si ringraziano anticipatamente quanti parteciperanno al lutto.

Robecco d'Oglio,

2 febbraio 2022.