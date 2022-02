È mancato all'affetto dei suoi cari

Mario Pizzetti

di anni 90

Lo annunciano con dolore i figli Mauro con Laura ed Eleonora e Filippo, Andrea con Gioia ed i parenti tutti.

La cara salma riposa presso l'abitazione in via XX Settembre, 17 in Binanuova dove le visite sono consentite come da normativa dell'ATS.

I funerali avranno luogo nella Chiesa Parrocchiale di Binanuova sabato 5 febbraio alle ore 14,30.

Terminate le esequie si proseguirà per il Cimitero di Seniga.

Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che prenderanno parte alla liturgia funebre.

Binanuova di Gabbioneta,

5 febbraio 2022.