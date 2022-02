Entrato nella vita eterna

Francesco Carrera

Ne danno il triste annuncio la moglie Barbara, i figli Luigi, Alberto con Sonja, i piccoli Giulia e Massimo, don Giovanni e parenti tutti.

La cara salma si trova nella Sala del Commiato di Verolanuova via Lenzi, 24.

Il funerale avrà luogo in Verolanuova sabato 5 febbraio alle ore 16 partendo in macchina dalla Sala del Commiato via Lenzi, 24 Verolanuova alle ore 15,50 per la Basilica di San Lorenzo.

Un particolare ringraziamento a tutto il Personale dell'Hospice "Il Gabbiano" di Pontevico e al prof. Paolo Bossi dell'Ospedale Civile di Brescia per le cure prestate.

Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che parteciperanno alla cerimonia.

Verolanuova,

5 febbraio 2022.