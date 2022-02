È mancato all'affetto dei suoi cari

Sergio Azzini

(Angelo)

di anni 89

Ne danno il triste annuncio la moglie Marinella, i figli Pier Riccardo con Elena e Filippo, Davide, la nipote Mara, parenti tutti.

Il funerale avrà luogo in Paderno Ponchielli sabato 12 febbraio alle ore 10,30 partendo con corteo in auto dalla Chiesa di S. Rocco per la Parrocchia di San Dalmazio, indi si proseguirà per il locale Cimitero con corteo in auto.

La camera ardente è aperta oggi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19.

Si ringrazia il reparto IDR dell'Azienda di Cremona Solidale per le cure prestate.

Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che vorranno onorarne la memoria.

Paderno Ponchielli,

11 febbraio 2022.