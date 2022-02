È mancata all'affetto dei suoi cari

Maria Angiolla

ved. Elia

di anni 87

Addolorati ne danno il triste annuncio la figlia Grazia con Giuseppe, gli adorati nipoti Giulia e Marco con Alexandra.

Il funerale avrà luogo in Costa S. Abramo lunedì 14 febbraio partendo alle ore 14,45 dall'abitazione di via Europa, 25, ove è allestita la camera ardente, per la Chiesa Parrocchiale, indi al Cimitero locale.

Si ringraziano anticipatamente quanti vorranno onorarne la memoria.

Costa S. Abramo,

13 febbraio 2022.