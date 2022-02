È mancato all'affetto dei suoi cari

Augusto Guarneri

(Renzo)

Lo annunciano con dolore la moglie Fulvia, il figlio Oscar con Grazia, le adorate nipoti Marta e Aurora, le sorelle Augusta e Maria, i cognati, le cognate, i nipoti e parenti tutti.

I funerali avranno luogo mercoledì 16 febbraio alle ore 14,30 nella Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo de' Picenardi di Torre de' Picenardi partendo dalla Casa Funeraria Giani in via Industria n. 16 ad Asola, indi per il Cimitero locale.

Le visite in Casa Funeraria sono consentite con "Green Pass", rispettando il distanziamento, evitando assembramenti, con il seguente orario: martedì 15 febbraio ore 9/12 - 15/18 - mercoledì 16 febbraio ore 9/11 - 13/14.

Il corteo funebre si svolgerà in automobile.

Un particolare ringraziamento alla dott.ssa Maria Donata Giudici, ai Medici e a tutto il Personale infermieristico ed ausiliario della Fondazione Casa di Riposo di Vho di Piadena Drizzona per le amorevoli cure prestate.

Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che ci sono vicino in questo triste momento.

San Lorenzo de' Picenardi,

15 febbraio 2022.